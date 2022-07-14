https://news.day.az/hitech/1478782.html Турецкая ASELSAN работает над проектом микро-БПЛА
Турецкая ASELSAN работает над проектом микро-БПЛА
Турецкая оборонная компания ASELSAN впервые приступит к работе над проектом "Наноробот".
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в рамках проекта будет создан микро-БПЛА в виде насекомого.
В настоящее время в ASELSAN ведутся исследования в сфере аэродинамики и использования "умных" материалов и механизмов при производстве таких дронов.
Подобные микро-БПЛА в основном предназначены для критически важных операций, включая поисково-спасательные миссии.
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