Турецкая ASELSAN работает над проектом микро-БПЛА

Турецкая оборонная компания ASELSAN впервые приступит к работе над проектом "Наноробот".

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, в рамках проекта будет создан микро-БПЛА в виде насекомого.

В настоящее время в ASELSAN ведутся исследования в сфере аэродинамики и использования "умных" материалов и механизмов при производстве таких дронов.

Подобные микро-БПЛА в основном предназначены для критически важных операций, включая поисково-спасательные миссии.