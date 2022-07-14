https://news.day.az/hitech/1478842.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются сегодня в ряде стран, в том числе в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе сайта и приложения, а также при подключении к серверу.
Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Великобритании, Канаде, Японии и Нидерландах, однако увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах.
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