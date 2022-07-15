Названы сроки выхода Windows 12

Microsoft перейдет на трехлетний цикл разработки крупных обновлений для Windows, сообщает портал Windows Central. Таким образом, следующая версия операционной системы должна выйти в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источников ресурса, в 2022 году Microsoft выпустит обновление Sun Valley для Windows 11. Известно, что это будет первое крупное обновление для актуальной версии ОС. Через год выйдет Sun Valley 2, а уже в 2024 вместо запланированного ранее обновления Sun Valley 3 выйдет полноценная Windows 12, которая будет включать в себя больший объем новшеств по сравнению с обновлениями по типу Sun Valley.

Таким образом, к моменту выхода крупного обновления до Windows 12 в 2024 году пройдет три года с релиза Windows 11.

Также, начиная с 2023 года, Microsoft планирует запустить систему обновлений под названием Moments. Предполагается, что в рамках Moments компания будет выпускать новые функции для Windows каждые несколько месяцев - до четырех раз за год. Такой подход позволит внедрять новшества в Windows быстрее без необходимости дожидаться выпуска большого релиза.