В WhatsApp появится новая функция
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Разработчики WhatsApp готовят функцию быстрого ответа на сообщения для пользователей настольной версии мессенджера, сообщает портал WABetaInfo. Нововведение для компьютеров будет работать аналогично мобильным уведомлениям с возможностью ответа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В будущем обновлении пользователи смогут ввести ответ на входящее сообщение прямо в окне уведомлений, которое будет появляться в правом нижнем углу экрана. Обычное приложение WhatsApp для ПК не имеет этой функции.

Нововведение станет доступно пользователям, которые скачают необходимое обновление мессенджера WhatsApp из магазина приложений Microsoft. В случае загрузки программы с сайта WhatsApp пользователи не смогут получать уведомления с возможностью быстрого ответа.