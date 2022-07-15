Названы лучше бюджетные смартфоны июля

Портал Gizchina опубликовал список лучших бюджетных смартфонов июля под управлением операционной системы Android. В топ попали не только новинки, но и представленные ранее модели, которые все еще актуальны для покупки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Список открывает Realme 8 5G, который на некоторых интернет-площадках сейчас предлагается по цене менее $150. Смартфон оснащен 6,52-дюймовым FullHD+ дисплеем с частотой обновления 90 Гц, чипом MediaTek Dimensity 700, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Realme предлагает 48-мегапиксельную основную камеру, макрообъектив на 2 Мп и черно-белый сенсор на 2 Мп. Фронтальная камера представлена датчиком на 16 Мп. Аккумулятор в смартфоне установлен на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Poco M3 Pro 5G, который получил идентичные Realme чип, камеру, память и аккумулятор. Основное отличие заключается в чуть большем дисплее у Poco M3 Pro 5G с диагональю 6,5-дюймов.

Бюджетный Redmi 10C предлагает чип Snapdragon 680, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Единственным заметным недостатком устройства является 6,71-дюймовый дисплей со скромным разрешением HD+ и частотой в 60 Гц. Смартфон получил 50-мегапиксельную камеру в паре с 2-мегапиксельным датчиком глубины. Селфи-модуль представлен 5-Мп сенсором. Аккумулятор и скорость зарядки в Redmi 10C такая же, как у конкурентов.

В недорогой китайской новинке TCL 30 основной упор сделан на камеры. Гаджет получил 50 Мп основной сенсор вместе с датчиком глубины и макромодулем по 2 Мп каждый. Спереди TCL 30 оснащен камерой на 8 Мп. Кроме того, это единственный представитель списка, который получил AMOLED-экран с диагональю 6,7-дюймовов и разрешением FullHD+. TCL 30 оснащен бюджетным чипсетом MediaTek Helio G37, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5010 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Samsung Galaxy A22 5G оснащен 6,6-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, чипом Dimensity 700, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Samsung Galaxy A22 5G получил основную 48-Мп камеру, сверхширокоугольный сенсор на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера представлена сенсором на 8 Мп. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки на 15 Вт.