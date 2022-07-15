Toyota представила люксовую модель Crown нового поколения

Японская компания Toyota представила люксовую модель Crown шестнадцатого поколения, сообщает пресс-служба бренда. Автомобиль будет выпускаться в кузовах кросс-седан, хетчбэк, традиционный седан и универсал, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель создана на платформе TNGA-L. Базовой версией является кросс-седан с ниспадающей задней частью кузова. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4928, 1839 и 1539 мм соответственно, а колесная база достигает 2850 мм.

В отличии от прежней модели, у новой Toyota Crown появился массивный передний бампер, оригинальные фары, состоящие из четырех блоков, а также пластиковый обвес по периметру кузова. В салоне установлены два 12,3-дюймовых экрана, спортивный трехспицевый руль, цифровое зеркало и премиальная акустическая система с 10 динамиками.

Модель будет предлагаться только с гибридными силовыми установками, работающими на базе 2,5-литрового бензинового мотора и 2,4-литрового турбодвигателя в сочетании с никель-гидридными аккумуляторами. Первая развивает 186 л.с., а вторая - 272 л.с. Обе версии идут с системой полного привода E-Four.

Продажи кросс-седана на японском рынке начнутся осенью. Там его стоимость составит от 4 350 000 до 6 050 000 иен. Затем Toyota предложит автомобили с другими типами кузова. Ожидается, что модель будет продаваться в 40 странах.