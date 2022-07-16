Илона Маска уличили в попытке заблокировать рассмотрение дела о покупке Twitter

Адвокаты американского миллиардера Илона Маска пытаются заблокировать ускоренное рассмотрение дела о покупке Twitter. Они подали ходатайство в суд штата Делавэр, чтобы помешать выполнению требований ускорить разбирательство по завершению покупки социальной сети. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет Bloomberg.

"Адвокаты Маска заявляют, что руководство Twitter не имеют оснований настаивать на проведении судебного разбирательства "со скоростью света", - пишет агентство со ссылкой на документы суда.

Юристы настаивают, что дело не может быть рассмотрено всего за четыре дня, как этого требуют представители Twitter. Они также просят перенести судебное разбирательство на 13 февраля 2023 года, поскольку, утверждают адвокаты, сначала необходимо провести "анализ большого объема данных".

По информации Bloomberg, 19 июля судья проведет слушания по вопросу о том, следует ли рассматривать дело в ускоренном режиме.

Ранее сообщалось, что компания Twitter подала в суд на Илона Маска за отказ от покупки компании. Так владельцы соцсети рассчитывают заставить бизнесмена завершить сделку по приобретению Twitter.