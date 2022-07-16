В Windows 11 появилась раритетная функция

Microsoft добавила возможность переноса музыкальных треков с CD в память компьютера в обновлении Windows 11. Об этом сообщает издание TechRadar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты обратили внимание, что соответствующая возможность появилась в обновлении встроенного проигрывателя Windows Media Player. Опция позволяет пользователям копировать музыку с компакт-дисков в память компьютера и воспроизводить ее через плеер.

По словам авторов, новая версия Windows Media Player по функционалу стала ближе к ранним версиям программы, в которой была доступна раритетная опция. В сборке Windows 11 25158 возможно копировать музыку с компакт-дисков и сохранять данные в формате MP3, AAC, FLAC и ALAC с выбором битрейта.

Авторы издания отметили, что новая функция может пригодиться опытным пользователям ПК. В последние годы юзеры стали все реже слушать композиции с CD-дисков из-за появления компьютеров без дисковода и распространения музыкальных стриминговых сервисов.