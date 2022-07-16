Голосовых сообщений в WhatsApp станет еще больше

В WhatsApp скоро появится возможность публиковать голосовые заметки в качестве статусов, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Это нововведение обнаружили в бета-версии 2.22.16.3 для Android. Сейчас в качестве статусов можно ставить изображение или текст.

Когда опция появится в стабильной версии, пользователи смогут записывать голосовое сообщение для своего статуса. Вот как это может выглядеть:

Эта функция в настоящее время находится в стадии разработки, поэтому пока нет конкретной даты ее официального выпуска. Интересно, что голосовой статус будет шифроваться, как и обычные сообщения для обеспечения безопасности.