https://news.day.az/hitech/1479387.html Tesla рассмотрит снижение цен в случае замедления инфляции
Tesla рассмотрит снижение цен в случае замедления инфляции
Американская Tesla Inc может снизить цены на электромобили, если инфляция начнет замедляться, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Об этом заявил глава и основатель компании Илон Маск на своей официальной странице в Twitter.
Отметим, что месяцем ранее Tesla подняла цены на 6 000 долларов сразу. До этого компания принимала аналогичную меру в марте.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре