Tesla рассмотрит снижение цен в случае замедления инфляции

Американская Tesla Inc может снизить цены на электромобили, если инфляция начнет замедляться, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Об этом заявил глава и основатель компании Илон Маск на своей официальной странице в Twitter.

Отметим, что месяцем ранее Tesla подняла цены на 6 000 долларов сразу. До этого компания принимала аналогичную меру в марте.