Рассекречено официальное изображение новой раскладушки Samsung

В Интернете появилось первое промо-изображение грядущей раскладушки Samsung Galaxy Z Flip4. Постер был опубликован порталом 91mobiles, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На изображении показана правая сторона Galaxy Z Flip4, благодаря чему можно оценить дизайн новинки и идентичную Z Flip3 компоновку кнопок регулировки громкости и включения смартфона, в которой также разместили сканер отпечатка пальцев. Судя по всему раскладушка получит глянцевые и более плоские грани подобно последним iPhone и Galaxy S22. На постере также можно разглядеть две выпирающие камеры.

Ожидается, что в грядущей раскладушке Z Flip4 Samsung предложит увеличенное время работы от аккумулятора и более быструю зарядку.

Складные Samsung Galaxy Z Flip4 и Fold4 будут представлены в августе вместе с новыми часами Galaxy Watch5 и наушниками Galaxy Buds2 Pro.