В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют предварительные просмотры реакций, которые будут отображаться в списке чатов, сообщает портал WABetaInfo. Похожая функция уже имеется в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Некоторые тестировщики бета-версии мессенджера обратили внимание, что информация о последних реакциях теперь отображается вместо сообщения под именем собеседника в списке чатов. Данные о последней реакции отображаются не только в предпоказах личных переписок, но и групповых чатов.

Как отмечает ресурс, наличие бета-версии не гарантирует доступность нововведения, поскольку функция распространяется поэтапно. Причем эту функцию нельзя отключить, чтобы вместо информации о реакциях в предпоказе, как и раньше отображалось последнее сообщение. Нововведение работает, даже если отключить уведомления о реакции в настройках приложения.

Известно, что нововведение пока доступно для некоторой части бета-тестеров WhatsApp. О сроках распространения новой функции для всех пользователей мессенджера не сообщается.