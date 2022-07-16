Xiaomi представила умную колонку с функцией ИК-пульта для домашней техники

Xiaomi представила умную колонку с поддержкой "Google Ассистента" и ИК-портом, благодаря которому пользователи смогут управлять телевизором и другой домашней электроникой, сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гаджет под названием Xiaomi Smart Speaker IR Control примечателен наличием ИК-порта для управления бытовой техникой и девайсами умного дома без подключения к Интернету. Среди устройств, которыми можно управлять с колонки, являются подавляющее большинство телевизоров, кондиционеры, вентиляторы и другие. Управлять ими можно будет через приложение Mi Home, с которым необходимо связать колонку. Радиус действия указан на уровне 10 метров в беспрепятственной среде.

Умная колонка от Xiaomi обладает теми же функциями, что и многие конкуренты, в том числе управлением голосовыми командами с помощью "Google Ассистента", сообщает 9to5google. Пользователи смогут включать музыку, управлять устройствами умного дома, запускать таймеры и настраивать будильники, а также обращаться с вопросами к поисковику.

Голосовые команды фиксируют два микрофона, а за звук отвечает 1,5-дюймовый спикер с объемным звуком на 360 градусов. Колонки также можно объединять в стереосистемы через приложение Google Home.

Также отмечается, что на панели Xiaomi Smart Speaker IR Control размещены встроенные цифровые часы.

Цена на новую колонку от Xiaomi в Индии составляет 6 тыс. рупий. О доступности устройства за пределами страны не сообщается.