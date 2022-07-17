Новому iPhone предрекли 6-кратный оптический зум

Американская компания Apple разрабатывает перископическую камеру для новой модели iPhone, благодаря чему у смартфона появится 6-кратный оптический зум. С таким прогнозом выступил авторитетный инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо, сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это будет 1/3-дюймовый сенсор с разрешением 12 мегапикселей и апертурой f/2,8 с максимально возможным 6-кратным оптическим зумом", - сообщил Куо.

По его словам, новый объектив получит только одна версия гаджета от Apple - iPhone 15 Pro Max. Линзы перископической камеры основаны на призме, которая отражает свет на несколько внутренних линз под углом 90 градусов, что обеспечивает улучшенный оптический зум.

Аналитик добавил, что эту технологию в будущем получат и iPhone 16 Pro, и iPhone 16 Pro Max. В настоящее время на моделях iPhone 13 Pro возможен только 3-кратный оптический зум, хотя смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra имеет перископный объектив с 10-кратным оптическим зумом.