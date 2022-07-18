Xiaomi представит свой первый электромобиль

Генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь в августе представит прототип первого электромобиля компании, сообщает портал Arena EV. Глава Xiaomi следит, чтобы проект продвигался в соответствии с планом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что после презентации прототипа начнутся дорожные испытания, в том числе первое зимнее тестирование машины. Команда, стоящая за разработкой электромобиля, входит в шанхайскую компанию HVST Automobile Design, которая также работала над концепт-каром Weltmeister Maven.

Известно, что Xiaomi готовится к запуску своего автомобильного бренда и уже наняла директора по связям с общественностью. Маркетинговая кампания нового бренда будет запущена после обнародования прототипа.

В прошлом году Xiaomi выделила $10 млрд на развитие своего автомобильного подразделения. Завод по производству автомобилей Xiaomi будет построен в Ичжуане, где у компании также будет находиться центр исследований и разработок. Ожидаемая производственная мощность составит 300 тыс. автомобилей в год.

Однако на начальном этапе будет производиться около 150 тыс. автомобилей в год, а первые модели поступят в продажу в 2024 году. Команда исследований и разработок автомобильного подразделения насчитывает уже более тысячи сотрудников и продолжает расти. Пока компания планирует выпустить 4 различные модели. стоимостью от 150 до 300 тыс. юаней.