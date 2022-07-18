Электромобили Tesla скоро получат еще одну развлекательную функцию

Поддержка игровой платформы Steam в автомобилях Tesla появится уже в августе 2022 года. Об этом со ссылкой на сообщение Илона Маска в Twitter написало издания Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пока на обозначенный месяц запланирована только демонстрация новой опции. В чем именно она будет заключаться, пока неизвестно. Редакция Electrek предполагает, что в ходе шоу, скорее всего, будет показан запуск нескольких требовательных к вычислительным возможностям компьютеров игр.

"Мы делаем успехи в интеграции Steam. Демонстрация возможна в следующем месяце", - заявил Маск.

О намерении Tesla интегрировать в свои автомобили поддержку игр из Steam стало известно еще в феврале. Ожидается, что опция будет доступна только владельцам последних моделей Tesla Model S и Model X, поскольку только они обладают бортовыми компьютерами с соответствующей вычислительной мощностью.