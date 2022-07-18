Apple предложила рекордное вознаграждение за взлом iPhone

Компания Apple готова выплатить рекордное для индустрии денежное вознаграждение в размере $2 млн, если кому-то удастся взломать режим блокировки iPhone, доступный в iOS 16. Об этом сообщает портал Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Режим блокировки представляет собой режим повышенной защиты пользователя. Он применяется в том случае, если владелец iPhone полагает, что стал жертвой таргетированной слежки, или его устройство заражено трояном. Такой режим защищает гаджет от вмешательства со стороны, например, блокирует прикрепленные к сообщениям изображения и превью ссылок в iMessage. Также будут заблокированы звонки через FaceTime, если они поступают с незнакомых номеров.

"В то время как большинство пользователей никогда не столкнутся с таргетированной кибератакой, мы должны защитить всех без исключения владельцев продуктов Apple. Режим блокировки - это революционная функция, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите пользователей от подобных инцидентов", - заявил директор по разработке и архитектуре безопасности Apple Иван Крсти.

Режим блокировки был впервые анонсирован Apple на конференции WWDC в начале июля 2022 года.