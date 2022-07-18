Названы японские автомобили, которые будут служить вечно

Эксперты портала HotCars назвали японские автомобили, которые будут служить вечно. Обозреватели сопоставили даты отзывных кампаний с рейтингами надежности от аналитиков JD Power и Consumer Reports, получив выборку из пяти самых неприхотливых машин из Японии. Любопытно, что внедорожников, пикапов или кроссоверов в рейтинге не оказалось, зато в выборку включили сразу три культовых седана, кросс-универсал и спорткар, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Лёгкая и проворная Mazda MX-5 концептуально не меняется более 30 лет, и у родстера много фанатов. Эксперты Consumer Reports ценят спорткар за надёжность - почти во всех рейтингах MX-5 получает пять баллов из пяти, а в 2022 году двухдверка вошла в шестёрку самых надёжных автомобилей на рынке США.

Беспроблемным считают Subaru Outback - если не брать во внимание машины 2011-2013 годов выпуска, которые страдали из-за заводского дефекта поршневых колец, то японский кросс-универсал не побеспокоит владельцев. За почти пять лет в США не было ни одной отзывной кампании по Subaru Outback, а JD Power включает кросс-универсал в число самых беспроблемных машин.

Оставшиеся три места в списке за седанами. В последние пять лет Honda Accord закрепилась в верхней части рейтингов надёжности, а немногочисленные сервисные кампании касались отказа топливного насоса и осветительных приборов. Тем не менее со второй половины 2000-х к "Аккордам" нет претензий.

Похожая репутация у Toyota Camry и её альтер-эго Lexus ES - американские эксперты считают, что бизнес-седаны могут работать вечно. Ежегодно Camry попадает в тройку наиболее надёжных седанов и удерживает титул самой продаваемой модели с этим типом кузова в США. Lexus ES тоже не досаждают владельцам: особенно удались седаны образца 2017-го, которые удостоились высокого рейтинга (96 баллов из 100) по критериям надёжности и качества.