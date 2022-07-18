Компания Huawei провела в Баку презентацию новых флагманских продуктов премиум-класса

Представительство компании Huawei, крупнейшего производителя мобильных устройств, смарт-часов, планшетов и ноутбуков провело в Баку презентацию новинок, на которой показали не только линейку смартфонов, но и "умных" часов и мощнейшего ноутбука.

На презентации флагманских Huawei P50 Pro и складного смартфона с большим экраном - Huawei P50 Pocket особое внимание было уделено камерам устроств в 50 мегапикселей, которые оснащены датчиками Leica, со светосилой и оптической стабилизацией. Инновационная технология Ultra Spectrum Image, включающая в себя алгоритмы обработки изображений Huawei XD Optics и технологию True-Chroma Image Engine, создают яркие и качественные фотографии с высоким уровнем детализации. Камеры этих устройств позволяют снимать видео в формате 4K. За зум здесь в этих устройствах отвечает сенсор на 64 мегапикселя с фокусным расстоянием 90 мм и оптическим стабилизатором. Безупречной работе камер смартфонов помогает лазерная автофокусировка.

Складной смартфон HUAWEI нового поколения имеет элегантный дизайн и компактный корпус. имеет такие особенности, как отсутствие зазора между двумя половинами в сложенном состоянии и ультраспектральную камеру со специальной подсветкой. Загрузить приложения смартфон можно в в фирменном магазине AppGallery. Покрытие смартфона, выполненное из стекла, а благодаря 3D-эффекту свет в нем преломляется. Камера Ultra Spectrum фокусирует даже те детали, которые за пределами видимого спектра света, позволяя воспроизвести мельчайшие нюансы на фотографии. Кроме того, камера этого смартфона обеспечивает реалистичное отображение цветов и широкую палитру красок, что создает в конечном итоге картину, равную увиденному человеским глазом.

Основной экран с диагональю 6,9 дюйма и соотношением сторон 21:9 обеспечивает эффект полного погружения. Цветовой охват воспроизводит более одного миллиарда цветов, обеспечивая реалистичное отображение оттенков. Нанооптическая пленка позволяет снизить мерцание экрана и избежать бликов, а благодаря высокочастотному ШИМ-регулятору смартфон удобно использовать даже в условиях со слабым освещением.

По размерам устройства практически идентичны. PRO-версия имеет изогнутый 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 2700×1225 точек, с поддержкой HDR и высокой частотой обновления экрана. У стандартной модели стоит плоский 6,5-дюймовый экран с идентичной матрицей и разрешением. Смартфоны оснащены батареей емкостью более 4000 мАч и поддерживают быструю зарядку Huawei SuperCharge 40 Вт.

Huawei в Баку презентовало и смарт-часы серии GT 3 Pro как для мужчин (диаметр в 46 мм), так и для женщин (43 мм). Было отмечено, что в производстве этих часов применяются высококачественные материалы с премиальным дизайном, который можно встретить на элитных механических часах.

Минималистичный дизайн модели с высокоточной обработкой граней и углов выполнен из титана. Модель с 46-мм димсплеем оснащен титановым безелем, сапфировым стеклом нанокристаллической керамической панелью, которая обеспечивает комфорт при ношении устройства. Корпус 43 мм целиком выполнен из керамики, экран защищает сапфировое стекло. Часы могут проработать до 14 дней от одного заряда. Скорость зарядки смарт-часов увеличена на 30%, что позволяет заряжать устройство на 25% за 10 минут и на 100% всего за один час. Возможность беспроводной зарядки, позволяетт заряжать часы через мобильные устройства, которые поддерживают реверсивную зарядку.

Huawei WATCH GT 3 Pro соответствуют стандарту IP68 и уровню водонепроницаемости 5 АТМ, они рассчитаны на 200 погружений на глубину до 30 метров. Данные о погружении под воду отображаются на экране в режиме реального времени. Также устройство показывает уведомления о технике безопасности.

Эксклюзивной фишкой этих часов является то, что они защищают устройство как от морской воды, так и воды океана. Отметим, что морская и океаническая вода могут повреждать погруженные под воду устройства.

Часы позволяют отследить показатели здоровья с помощью интеллектуальных функций, таких как снятие электрокардиограммы, мониторинг пульса, определение уровня кислорода в крови, отслеживание фаз и времени сна, определение уровня стресса. Также среди необычных спортивных режимов в часы встроена возможность отслеживания фридайвинга.

Также азербайджанское представительство Huawei презентовало две модели ноутбуков Huawei MateBook D 14 и Huawei MateBook D 15.

Безрамочный IPS-экран 15,6 дюйма и соотношение сторон 16:9 расширяют визуальные границы, а высокое разрешение Full HD 1920x1080 пикселей делает каждое изображение детальным и четким. MateBook D 15 имеет сертификат защиты от синего света и мерцания и позволяет снизить усталость глаз, обеспечивая более комфортную работу за компьютером. Уникальным дизайном MateBook D 15 является толщина корпуса в 16,9 мм и веса 1,53 килограмма. Несмотря на небольшой вес и толщину, корпус ноутбука очень прочный и устойчивый к внешнему износу.

Процессор Intel Core 11-го поколения ускоряет все процессы, позволяя уменьшить ожидания в запуске тех или иных программ и приложений. Благодаря видеокарте Intel Iris Xe любое изображение будет выглядеть ярко и привлекательно, а эффективность графической обработки удивит любого.

Бесшумная система охлаждения. Вентилятор Huawei Shark fin с ультратонкими лопастями 0,2 мм улучшает эффективность охлаждения на 24%, не производя никакого шума.

Взаимодействие со смартфоном и многозадачность с режимом нескольких окон. Эти функции позволяют открывать одновременно три окна с разными приложениями со смартфона на экране MateBook. Благодаря функции Huawei Share перетащить файлы из окна экрана смартфона на экран ноутбука стало проще простого. Любые изменения, внесенные в файлы на ноутбуке, будут автоматически сохранены и в смартфоне.