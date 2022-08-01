Названы пять смартфонов, которые не нужно заряжать весь день

Портал Gizchina составил список из пяти смартфонов, которые могут похвастаться продолжительным временем работы без ежедневной необходимости подзаряжать свое устройство. Кроме того, при необходимости они достаточно быстро заряжаются, что особенно актуально для путешественников и тех, кто работает вне офиса. В топ-5 вошли как флагманские, так и бюджетные модели, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прежде всего, Gizchina выделил iPhone 13 Pro Max от компании Apple. Несмотря на то, что смартфоны из Купертино обладают репутацией быстро "садящихся" гаджетов, это никак не касается тринадцатой серии, отметил портал. Аккумулятор iPhone 13 Pro Max на 4352 мАч выдерживает до трех дней работы без подзарядки при умеренном использовании, что является очень хорошим результатом для современного смартфона.

Также в список попал геймерский смартфон Asus ROG Phone 5, чей аккумулятор вмещает в себя 6000 мАч. Если же устройство все же надо будет подзарядить, то этот гаджет поддерживает быструю зарядку на 65 Вт - ему потребуется всего лишь 30 минут, чтобы восполнить батарею до 70%.

Еще одним "долгоиграющим" смартфоном по версии Gizchina стал Doogee S58 Pro - представитель так называемых "защищенных" устройств, обладающих особо крепким герметичным корпусом. Объем его аккумулятора составляет 5180 мАч, а устойчивость к погодным условиям делает Doogee S58 Pro хорошим выбором для тех, кто предпочитает активный отдых.

Vivo Y20S - самый бюджетный смартфон в этом списке. Между тем, как отмечает Gizchina, его процессор Qualcomm Snapdragon 460 хорошо справляется с большинством игр и приложений, а аккумулятор на 5000 мАч позволяет забыть о ежедневной зарядке.

Закрывает список Realme XT с батареей на 4000 мАч и продвинутой технологией быстрой подзарядки (VOOC 3.0), которая позволяет зарядить смартфон до 100% за полтора часа.