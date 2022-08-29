Разработан дрон, который способен лететь при ураганном ветре
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Исследователи Калифорнийского технологического института разработали дрон на базе ИИ, который может лететь даже при сильных порывах ветра. Работа ученых опубликована в журнале Science Robotics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые создали метод глубокого обучения Neural-Fly. ИИ пересчитывает показатели о погодных условиях каждые пять секунд, что позволяет дронам адаптироваться к новым погодным условиям и продолжать лететь даже во время урагана.

Беспилотник уже прошел испытания в Центре автономных систем и технологий в Калифорнийском технологическом институте. На территории Центра предусмотрена площадка для тестовых полетов с более чем 1200 вентиляторами с компьютерным управлением, которые могут имитировать как слабый ветер, так и шторм.

По словам ученых, беспилотник выполнил серию маневров, несмотря на порывы ветра со скоростью 12 м/с. По сравнению с дронами, которые в настоящее время представлены на рынке, частота ошибок беспилотника с ИИ в 2,5-4 раза ниже.