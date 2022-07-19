Xiaomi больше не будет обновлять эти модели

Компания Xiaomi обновила перечень продуктов EOL (End of Life - с истёкшим жизненным циклом), в него вошли два экс-флагмана Redmi - K20 и K20 Pro. Эти смартфоны уже больше никогда не будут обновляться. Причем речь идёт не только об обычных обновлениях прошивки, устраняющих различные ошибки, но и об обновлениях безопасности Android, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Redmi K20 и Redmi K20 Pro вышли в мае 2019 года. Политика Xiaomi такова, что абсолютное большинство смартфонов получает обновления прошивки и безопасности лишь в течение двух лет, и вот сейчас как раз подошло время прекращения поддержки экс-флагманов, хотя сами по себе они вполне ещё работоспособны. Xiaomi часто критикуют за крайне малые сроки программной поддержки своих продуктов - особенно на фоне Samsung и Apple.

Также Xiaomi объявила, что с сегодняшнего дня прекращает работу над бета-версиями прошивки MIUI для Xiaomi CC9 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Xiaomi 10, Xiaomi 10 Pro, Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite. Все они продолжат получать финальные обновления в течение продолжительного периода времени, но с сегодняшнего дня никаких новых функций для этих моделей в MIUI реализовано не будет. Точно так же эти модели не получат MIUI 13.5, когда она выйдет. По сути, эти восемь смартфонов на очереди включения в перечень EOL, однако случится это ещё не скоро.