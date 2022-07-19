Что нового в iPhone 14?

В Европе и Азии технология eSIM обретает все большую популярность, и Apple может отказаться от слота для физических SIM-карт в iPhone 14. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на Wall Street Journal.

Предполагается, что Apple вероятнее всего выпустит несколько модификаций iPhone - как с поддержкой физических и цифровых SIM-карт, так и работающую исключительно с eSIM. То есть компания сохранит модель, в которой возможна установка SIM-карт для массового рынка. Вероятно, версия смартфона, которая подключается к сети только посредством eSIM, будет доступна исключительно для тех стран, в которых широко распространена одноименная технология.

Технология eSIM впервые появилась в iPhone Xs и Xr. С выходом iPhone 13 компания позволила пользователям использовать сразу две eSIM одновременно.