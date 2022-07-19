Отмененный смартфон от Microsoft был продан на аукционе

Фотографии отмененной бюджетной версии Microsoft Surface Duo 2 появились в Интернете благодаря архиву eBay, на который обратил внимание портал Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По опубликованным фотографиям заметно, что невышедший смартфон получил миниатюрный блок камер, более округлый корпус и плоские дисплеи по сравнению с Surface Duo 2. Отмечается, что устройство было продано неизвестному покупателю, а объявление было удалено.

Согласно источникам портала, смартфон получил кодовое название Cronos и должен был поступить в продажу в 2022 году как более дешевая версия Surface Duo 2, но был отменен в конце 2021 года. Причиной могло послужить желание Microsoft сосредоточить все силы на разработке флагманской модели 2023 года.

Cronos оснащен чипсетом от Qualcomm, модель которого не раскрывается, и двумя камерами на задней панели. Флагманский Surface Duo 2 в свою очередь предлагает Snapdragon 888 и блок из трех камер.