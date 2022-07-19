Xiaomi «похоронила» популярную линейку смартфонов

Компания Xiaomi внесла смартфоны Redmi K20 и K20 Pro, представленные в 2019 году, в список девайсов с истекшим жизненным циклом, сообщает портал Hi-Tech.Mail.Ru. Такое решение означает, что смартфоны больше не получат никаких обновлений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Список EOL (End of Life - истекший жизненный цикл) означает, что модели из него больше не получат ни обновлений прошивки MIUI от Xiaomi, ни обновления безопасности от Google. Отмечается, что политика Xiaomi подразумевает поддержку смартфонов лишь в течение двух лет.

Серия Redmi K20 была представлена в мае 2019 года. Смартфон поставлялся с предустановленным Android 9 и фирменной оболочкой MIUI 10, которые впоследствии были обновлены до Android 11 и MIUI 12.5. Актуальной версией прошивки от Xiaomi пока является MIUI 13.