Мировые поставки смартфонов резко сократились

Мировые поставки смартфонов во втором квартале 2022 года упали на 9% в годовом исчислении, говорится в аналитическом отчете Canalys. Причинами этому являются "нестабильная экономическая ситуация и региональная неопределенность", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Проблемы с экономикой, вялый спрос и переполнение складов привели к тому, что вендоры дали переоценку своих портфельных стратегий на оставшуюся часть 2022 года", - заявил аналитик Canalys Рунар Бьорховд. Его коллега, аналитик Тоби Жу, назвал падение спроса на смартфоны "тревожным сигналом" для всей индустрии.

Во втором квартале нынешнего года Samsung удалось сохранить свое лидерство на рынке с долей в 21%. На втором месте оказалась Apple, которой помогли высокие продажи модели iPhone 13 (17%). Далее в списке расположились китайские производители Xiaomi (14%), Oppo (10%) и Vivo (9%).