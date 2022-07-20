iOS 15 взломали спустя год после релиза

В сети появилась первая информация о появлении первого полноценного инструмента для джейлбрейка [взлома] iOS 15 под названием Cheyote. Об этом сообщает портал 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда The Odyssey Team поделилась первыми изображениями Cheyote. Один из участников группы подтвердил на Reddit, что разработчикам удалось "достичь хорошего прогресса", и джейлбрейк будут доступен для всех желающих "в ближайшем будущем".

Сообщается, что Cheyote будет доступен лишь для пользователей с версиями iOS 15.0 - 15.1.1, то есть обновлениями, которые выходили до ноября 2021 года. Обладателям более новых версий придется еще подождать.

Известно, что The Odyssey Team потребовалось около года, чтобы взломать iOS 15. Для сравнения, защиту iOS 14 удалось обойти и взломать менее чем через неделю после ее релиза.

Термин "джейлбрейк" чаще всего применяется в отношении продуктов Apple. Он подразумевает под собой взлом защищенного устройства для полного доступа к операционной системе и всем ее функциям в целях дальнейшем кастомизации или установки дополнительного программного обеспечения.