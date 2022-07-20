Google грозит штраф в $1 млрд в Британии

Американская компания Google предстанет перед судом в Великобритании по иску о возмещении ущерба в размере 920 млн фунтов стерлингов ($1,1 млрд) из-за возможного завышения цен в магазине приложений, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В иске утверждается, что технологический гигант завысил цену для 19,5 миллионов клиентов. Там также отмечается, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением, взимая до 30% комиссии с популярных приложений в своем Play Store, включая Roblox, Candy Crush Saga и Tinder с октября 2015 года.