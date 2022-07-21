Lego выпустила конструктор по мотивам легендарной игровой консоли

Компания Lego создала конструктор в виде игровой консоли Atari 2600 в честь 50-летия производителя. Информация о наборе появилась на официальном сайте Lego, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В набор входят 2532 детали, из которых можно собрать саму консоль в натуральную величину, джойстик и три картриджа с играми Asteroids, Adventure и Centipede, которые можно будет вставить в устройство. Для каждой из игр можно будет также собрать небольшую диораму.

Кроме того, консоль можно будет "открыть" - внутри нее спрятана диорама гостиной с мини-фигуркой человека, играющего в приставку.

Стоимость набора составит $239,99. Его релиз запланирован на 1 августа 2022 года.

Компания Atari представила консоль Atari 2600 в 1977 году на выставке потребительской электроники CES в Чикаго. Корпус устройства был стилизован под дерево. В комплект входили два джойстика, два дополнительных контроллера и картридж с игрой Combat. В 1978 году продажи Atari 2600 превысили 550 тысяч единиц.