Марка Цукерберга обвинили в краже

Компания Meta.is, которая специализируется на создании арт-инсталляций, подала в суд на корпорацию Марка Цукерберга Meta из-за кражи названия. Об этом сообщает портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"28 октября 2021 года Facebook завладел нашим товарным знаком и названием, в создание которых мы вкладывали кровь, пот и слезы более двенадцати лет. Сегодня после восьми месяцев безуспешных попыток договориться с Facebook у нас не осталось иного выбора, кроме как подать на компанию в суд", - говорится в заявлении истца.

Также в сообщении Meta.is говорится о том, что они больше не могут продавать товары и услуги под своим брендом, так как корпорация Цукерберга испортила себе репутацию чередой скандалов, связанных с приватностью пользователей.

"Клиенты, скорее всего, будут думать о том, что наша продукция связана с Facebook и Meta, которые у многих ассоциируются с токсичностью", - утверждают в Meta.is.

The Verge, который ранее сотрудничал с Meta.is, утверждает, что истца ждет непростая битва в суде из-за того, что Meta уже имеет множество торговых марок под своим названием, включая мессенджеры, социальные сети и финансовые сервисы. В самой Meta на запрос комментария не ответили.