Apple пообещала компенсировать пользователям поломки клавиатур MacBook

Компания Apple согласилась выплатить $50 млн в рамках мирового соглашения о дефекте клавиатур типа "бабочка" в MacBook. Об этом сообщает Reuters. Соответствующие документы были уже отправлены в суд калифорнийского Сан-Хосе и ожидают решения судьи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о коллективном иске от жителей семи штатов США. Владельцы моделей ноутбуков MacBook, MacBook Air и MacBook Pro, которые были приобретены в период между 2015 и 2019 годами, жаловались на "залипающие" клавиши, а также пыль, которая забивалась между ними и мешала печатать. Во всех вышеуказанных моделях установлены клавиатуры-"бабочки", так называют механизм, придуманный Apple, который позволил существенно уменьшить толщину ноутбуков. Тем не менее, количество жалоб на "бабочку" превысило все допустимые нормы, и в результате компания из Купертино отказалась от такого механизма во всех актуальных моделях компьютеров.

Ожидается, что Apple выплатит пострадавшим компенсацию в размере $395, если пользователю пришлось несколько раз менять клавиатуру из-за проблем с клавишами, $125 - за одну замену и $50 - за замену отдельных клавиш. Кроме того, истцы смогут бесплатно отремонтировать неисправную клавиатуру в течение четырех лет с момента покупки.