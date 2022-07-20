По случаю Дня национальной прессы состоялся интеллектуальный конкурс

По случаю Дня национальной прессы (22 июля) "Nar" собрал представителей СМИ на традиционно организованном интеллектуальном конкурсе. Журналисты, представляющие более 30 СМИ, соревновались в своих знаниях в 10 командах. В течение 7 туров участникам задавали вопросы разной сложности, связанные с отечественной и мировой культурой, историей и технологиями. В интеллектуальном соревновании победила команда "Репорт", 2 место заняла команда, представляющая "Азертадж", а команда "Молла Насреддин" заняла 3 место. "Nar" вручил специальные подарки командам-победителям.

"Как "Nar", мы с гордостью отмечаем Национальный день прессы вместе с ценными представителями нашей прессы. Сегодня мы сталкиваемся с большим объемом информации, поэтому правильная передача информации обществу требует большого упорства и ответственности. От имени "Nar" хочу поблагодарить представителей прессы, которые взяли на себя эту важную работу. С Днем национальной прессы!", - сказал на мероприятии руководитель отдела по связям с общественностью "Nar" Азиз Ахундов.

"Nar" реализует различные социальные проекты по продвижению образования, одновременно выступая сторонником интеллектуальных конкурсов. Подробнее о проектах: https://www.nar.az/news/.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.