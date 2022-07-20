Тысячи Lada соберут из остатков на складах

"АвтоВАЗ" начнет выпуск ограниченной партии Lada Largus, которая будет собрана из накопленных на складах остатков запчастей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу, передает Day.Az.

Планируется выпустить не менее 1,8 тысячи таких авто. "В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели", - рассказали в "АвтоВАЗе". Также планируется перезапуск регулярного производства Largus, но о его сроках будет сообщено позже.