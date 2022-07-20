https://news.day.az/hitech/1480574.html Тысячи Lada соберут из остатков на складах
Тысячи Lada соберут из остатков на складах
"АвтоВАЗ" начнет выпуск ограниченной партии Lada Largus, которая будет собрана из накопленных на складах остатков запчастей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу, передает Day.Az.
Планируется выпустить не менее 1,8 тысячи таких авто. "В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели", - рассказали в "АвтоВАЗе". Также планируется перезапуск регулярного производства Largus, но о его сроках будет сообщено позже.
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