Создатели GTA нанимают сотни человек для работы над секретным проектом

Компания Rockstar Games, известная прежде всего по серии игр Grand Theft Auto, начала массово нанимать новых сотрудников для разработки еще неанонсированного проекта. Сообщение об этом появилось на сайте издания GamesRadar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что всего на сайте разработчиков сейчас можно найти около 300 вакансий. При этом около 70 из них появились в последние несколько дней. Большая часть объявлений касается работы в главном подразделении - Rockstar North. Однако вкупе список предложений охватывает все филиалы компании.

Список вакансий распространяется на широкий спектр специализаций из сферы геймдевелопмента, начиная от проектирования миссий и заканчивая физикой автомобилей.

На фоне волны слухов про активную фазу разработки GTA VI издание GamesRadar предположило, что публикация новых ваканский связана как раз с этим проектом. Впрочем, также редакция не исключает, что значительная часть объявлений может быть связана и с разработкой очередного крупного дополнения для GTA Online.