Китайские смартфоны вернутся к истокам

Источник утверждает, что китайские производители смартфонов собираются вернуться к своим корням и больше акцентировать внимание на смартфонах нижней ценовой категории, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Если точнее, речь идёт о сегменте в пределах 1000 юаней (это около 150 долларов). В следующем году таких смартфонов будет больше. Правда, нельзя сказать, что сейчас китайские бренды выпускают мало подобных устройств.

Улучшать смартфоны в этой категории будут посредством использования более премиальных материалов и улучшения характеристик. Ресурс SamMobile сводит всё это к конкуренции с Samsung, о которой источник не упоминает, но это тоже может быть частью правды. Смартфоны линейки Galaxy A с каждым годом становятся всё лучше по соотношению цены и параметров, но самые доступные модели всё ещё далеко не на всех фронтах могут конкурировать с соответствующими по цене китайскими аппаратами.