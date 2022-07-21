Google начнет тестирование AR-очков на улицах

Google начнет тестировать очки с дополненной реальностью на американских улицах. Об этом сообщается в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители Google заявили, что начнут тестировать работоспособность прототипа своих AR-очков в общественных местах - на улицах и в публичных заведениях. В компании заметили, что планируют проверить, как функции перевода и записи видео будут работать на новом устройстве в реальных условиях. Ранее корпорация завершила лабораторное тестирование гаджета.

Объявляя о планах тестирования публично, компания пытается предупредить проблемы с конфиденциальностью. На старте продаж первых AR-очков - Google Glass - пользователи были обеспокоены тем, что девайс может вести скрытую запись видео. В конце концов IT-гиганту пришлось изменить позиционирование продукта и начать продвигать его как устройство для предприятий.

По словам представителей компании, новые очки позволяют вести видеозапись, однако в этом случае активируется светодиодная подсветка для информирования окружающих.