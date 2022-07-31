Защищенные ПК научились взламывать через кабели

Израильские специалисты описали возможность атаки на изолированные ПК с помощью модифицированных кабелей. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О новом методе взлома компьютеров рассказали инженеры Университета имени Бен-Гуриона (Израиль). По словам авторов исследования, хакеры научились получать данные с защищенных компьютеров, используя модифицированные кабели SATA - они применяются для обмена данными между ПК и накопителями информации. Речь идет об изолированных ПК - компьютерах в правительственных или корпоративных сетях, на которых хранятся конфиденциальные данные.

Новый вид атаки получил название SATAn. По словам ученых, кабели SATA можно настроить таким образом, чтобы они с помощью электромагнитных сигналов на особой частоте передавали информацию злоумышленникам. В ходе эксперимента инженерам удалось передать с изолированной машины на приемник слово SECRET.

По словам специалистов, для осуществления атаки необходимо не только установить в компьютер жертвы модифицированный кабель SATA, но и разместить вблизи от него приемник. В среднем данные передавались со скоростью около одного бита в секунду, успешная передача сигнала была обеспечена на расстоянии не более 120 сантиметров.