Илон Маск раскрыл дату выхода на рынок электропикапа Cyberturck

Глава Tesla Илон Маск в разговоре с инвесторами выразил надежду на то, что отгрузки электропикапа Cybertruck начнутся уже "в середине следующего года". Об этом сообщает The Verge. Как отмечает портал, на сегодняшний момент это - наиболее точный прогноз от миллиардера, ранее он говорил о том, что автомобиль выйдет на рынок "через год", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Tesla презентовала электропикап в 2019 году, собираясь начать производство в конце 2021 года. В конце концов старт производства был перенесен на 2022 год, но так до сих пор и не начался. Между тем, конкуренты Tesla в лице Ford и Rivian уже успели запустить собственные электропикапы, а Cybertruck пока так и остается лишь в планах компании.

Одной из ключевых особенностей Cybertruck является его "угловатый" дизайн. Первые зрители презентации электропикапа сравнивали его с "ДеЛорианом", машиной из "Рыцаря дорог", а также рисунком в программе Paint.