Владельцам смартфонов посоветовали снимать чехлы во время сильной жары

Летом в жаркую погоду смартфоны подвержены перегреванию больше, чем обычно, предупреждает газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы сохранить "здоровье" своего гаджета, следует соблюдать ряд предосторожностей, в том числе на время отказаться от использования защитного чехла.

Дело в том, что некоторые чехлы мешают смартфону рассеивать жар, поэтому летом лучше их снимать. Носить гаджет в жару лучше всего в сумке или кармане без прямого контакта с телом, рекомендует WP. Кроме того, стоит защищать свой смартфон от прямых солнечных лучей и не перегружать его сложными операциями, например, длительной съемкой видео или раздачей интернета другим устройствам.

Среди других рекомендаций по защите от перегрева также значится использование режима энергосбережения, который позволяет отключить ряд функций и "разгрузить" процессор. Если же вышеописанные способы не помогают, и смартфон все равно греется на солнце, в крайнем случае можно его полностью отключить и оставить в прохладном месте.

При этом газета предостерегает от использования холодильника для быстрого охлаждения устройства - на нем появится конденсат, который может попасть внутрь смартфона и повредить некоторые контакты.