Новый рекорд на МКС

Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Саманта Кристофоретти запустили 10 наноспутников по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф", тем самым установив новый рекорд по числу малых космических аппаратов, запущенных за время одного выхода в открытый космос, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Члены МКС запустили шесть наноспутников ЮЗГУ-55 № 5-10, доставленных на МКС в феврале на "Прогрессе МС-19", и четыре аппарата (ЮЗГУ-55 № 11 и № 12 и "Циолковский-Рязань" № 1 и № 2), доставленных на станцию в июне "Прогрессе МС-20".

На спутниках "Циолковский-Рязань" размещена радиопередающая аппаратура, предназначенная для калибровки чувствительности радиотелескопов Пущинской радиоастрономической обсерватории. При этом они могут излучать специализированные радиосигналы для изучения эффектов распространения радиоволн через ионосферу с использованием радиоприемной аппаратуры.

Что касается спутников ЮЗГУ, то они предназначены для изучения магнитного поля Земли, для измерения зашумлённости радиоэфира в космическом пространстве, а также для передачи фотографий и голосовых сообщений радиолюбителям всего мира. Для каждого спутника будет выбрана своя персональная фраза, которая переведена на восемь языков.

По данным Роскосмоса, последний раз российский космонавт выходил в открытый космос совместно с иностранным коллегой 13 лет назад.