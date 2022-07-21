Смартфоны Samsung лишатся дополнительной камеры

Некоторые модели смартфонов Samsung серии Galaxy A лишатся вспомогательного модуля камеры, сообщает корейский портал The Elec. Изменения коснутся Galaxy A24, A34 и A54.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, так, Galaxy A24 получит основную камеру на 50 Мп, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и макромодуль на 5 Мп. Samsung Galaxy A34 оснастят основным сенсором на 48 Мп, 8-мегапиксельным сверхшириком и макромодулем на 5 Мп. Модель Galaxy A54 в свою очередь предложит фанатам компании основной сенсор на 50 Мп, сверхширокоугольный на 5 Мп и макромодуль на 5 Мп.

Актуальная модель 2022 года Samsung Galaxy A53 оснащена 48-мегапиксельной основной камерой, сверхширокоугольной камерой 8 Мп, макромодулем на 5 Мп и датчиком глубины на 2 Мп - именно от этой вспомогательной камеры откажется компания.

Отмечается, что такое решение облегчит задачу Samsung по созданию "эстетичного" размещения камер на задней крышке смартфонов, а также позволит компании потратить сэкономленные средства на качество оставшихся камер.