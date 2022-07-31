Разработано шагающее колесо для транспорта

Российский ученый из МГУ, кандидат физико-математических наук, сотрудник управления программой развития университета Алексей Осокин разработал шагающее колесо, которое можно будет использовать для создания транспорта или инвалидных колясок. Об этом сообщает в своем Telegram-канале агентство "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Устройство представляет собой два одинаковых диска, которые соединяются под прямым углом в одной точке на обводах дисков или на части общего радиуса. Передвижение осуществляется то с одного края колеса, то с другого за счет переваливания. Тестирование системы показало, что колесо способно перемещаться не только по ровной поверхности, но также и по лестницам или пересеченной местности. Технологию уже запатентовали.