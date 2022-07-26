Прототип Apple-1 Стива Джобса выставили на аукцион

Прототип первого компьютера Apple, который был создан основателями компании Стивом Джобсом и Стивом Возняком, был выставлен на аукцион в RR Auction.

Об этом сообщает издание Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аукцион будет завершен 18 августа. Отмечается, что прототип имеет незначительные повреждения. Так, на нем можно найти "трещину, идущую от области, прилегающей к блоку питания" устройства. Эксперты считают, что окончательная цена на гаджет может составить около $500 тысяч.

Оригинальный персональный компьютер Apple-1 был вручную спаян Возняком в 1976 году. По данным издания, он был создан после получения первого крупного заказа Джобса и Возняка. Тогда основатели компании продемонстрировали устройство владельцу компьютерного магазина Полу Терреллу.