Cadillac выпустит самый дорогой в своей истории автомобиль

Американская компания Cadillac представила концептуальный электрический лифтбек Celestiq, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Серийная машина должна стать самой дорогой моделью марки в современной истории, сообщает пресс-служба бренда.

Дизайнеры, работавшие над внешностью Cadillac Celestiq, вдохновлялись моделями Cadillac V-16, а также Cadillac Eldorado Brougham 1957 года. При этом часть дизайнерских решений отсылает к современному электрокроссоверу Cadillac Lyriq. Салон отделан кожей красного цвета. У автомобиля четыре раздельных кресла и пять дисплеев, включая 55-дюймовый экран на всю ширину передней панели.

Технические характеристики модели объявят во время презентации серийной версии Cadillac Celestiq, которая состоится в конце этого года. Выпускать модель будут ограниченным тиражом.