Великобритания и США разрабатывают системы защиты от гиперзвукового оружия

Великобритания и США ведут разработку систем защиты от гиперзвукового оружия, однако в настоящий момент это еще малоразвитое направление.

Об этом британской газете The Daily Telegraph заявил президент компании - поставщика Пентагона Raytheon Уэс Кремер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам собеседника издания, в США проект компании пока является единственным в этой области, которая пока находится "в зачаточном состоянии". Кремер считает, что основным средством борьбы с новым видом вооружений станут системы раннего обнаружения ракет из космоса с помощью больших спутниковых группировок. Он также добавил, что уязвимым местом гиперзвуковых ракет является система рассеяния тепла, "даже небольшое повреждение" которой выведет ракету из строя.

Энди Томис, возглавляющий британскую компанию Cohort, поставляющую технику ВМС Великобритании, заявил изданию, что его компания также занимается разработкой средств противодействия гиперзвуковым вооружениям.

"Вне всякого сомнения, это очень сложная задача", - добавил он.