Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров
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Большая часть (69%) самых опасных вирусов, атакующих компьютер на уровне железа, заточены под устройства, выпущенные преимущественно до 2020 года. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на исследование специалистов Positive Technologies, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты разъяснили, что вредоносные программы (буткиты) разработаны всего для 18% новых компьютеров.