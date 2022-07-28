В Британии разрабатывают истребитель с искусственным интеллектом

В Великобритании работают над созданием самолета Tempest с искусственным интеллектом, который в экстренных ситуациях сможет подстраховать и даже заменить пилота, взяв на себя его функции, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Как сообщает BBC, над новинкой работают британская BAE Systems, Rolls-Royce, европейская European missiles group MDBA и итальянская Leonardo.

Демонстрационный экземпляр реактивного самолета Tempest разработчки обещают выпустить к 2027 году. Его будут собирать в Великобритании, на заводе в ланкаширском Уортоне, там же пройдут и испытания.

Одной из особенностей Tempest станет искусственный интеллект (ИИ), который поможет пилоту в ситуациях, когда тот - на пределе сил и возможностей или в состоянии сильного стресса.

Датчики в шлеме пилота будут считывать сигналы человеческого мозга и другую медицинскую информацию. Предполагается, что во время полетов Tempest будет постоянно окружен боевыми дронами, которые разработчики истребителя называют "дополнительными средствами".