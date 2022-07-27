Названы устройства Apple, которые перейдут на разъем USB-C

Пять устройств компании Apple могут получить разъем USB-C уже в ближайшем будущем. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на слова известного аналитика Мин-Чи Куо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первым в списке оказался iPhone 15, анонс которого запланирован на 2023 год. Куо утверждает, что линейка iPhone 14, релиз которой состоится уже грядущей осенью, сохранит разъем Lightning, но по меньшей мере один смартфон серии 15 будет оснащен USB-C. Этот прогноз подтверждает тот факт, что ЕС готовится принять закон, по которому USB-C станет единым портом для зарядки для всех новых электронных устройств к 2024 году.

Еще одним устройствам из списка Куо стал базовый iPad. Новая модель 10-го поколения может быть представлена уже осенью 2022 года - об этом ранее сообщало сразу несколько инсайдеров. Если грядущий iPad действительно получит USB-C, то это завершит переход всей линейки планшетов Apple на этот разъем.

Кроме того, USB-C может быть добавлен в кейс для зарядки наушников AirPods, внешний аккумулятор MagSafe Battery Pack и трио аксессуаров для Mac - клавиатуру Magic Keyboard, трекпад Magic Trackpad и мышь Magic Mouse.

Сроки замены разъемов устройств Apple пока не сообщаются.