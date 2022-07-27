Tesla заставит водителей платить за использование навигатора

Производитель электрокаров Tesla начнет взимать плату за использование навигационной системы, сообщает портал CarBuzz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально функция будет бесплатной для всех, но после восьми лет с момента покупки ее придется оплачивать. Исключения составляют лишь те автомобили, которые были выпущены в период с 9 января 2020 года по 20 июля 2022 года - для них навигатор будет бесплатным на протяжении всего срока эксплуатации электрокара.

Портал не исключает, что в дальнейшем восьмилетний срок бесплатного использования навигации будет сокращен. Вероятнее всего, навигатор будет входить в пакет услуг Premium Connectivity, который также включает в себя браузер, просмотр потокового видео, "живую" визуализацию трафика и другие функции. Его стоимость составляет $9,99 в месяц или $99,99 за год.

Стоит отметить, что инфотейнмент-система Tesla не поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, поэтому встроенная навигация является единственной доступной водителю.