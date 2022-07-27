Выбираем электросамокат (R)
В последние годы популярность самокатов только набирает обороты. Катаются все от мала до велика. В теплое время года это отличное развлечение, физическая нагрузка, а еще - городской транспорт. Мы подготовили гайд по выбору электросамоката для каждого.
Отталкиваемся от цели
Для начала давайте определимся: для чего нужен электросамокат. Несмотря на простую конструкцию и легкость в управлении, функций у современного самоката очень много.
Перед тем, как покупать двухколесный транспорт, ответьте себе на несколько вопросов:
- Кто будет ездить на самокате? Если это ребенок, то стоит отдельно учесть нюансы безопасности, размер и надежность.
- Для чего нужен самокат? Есть модели, предназначенные для спортивных трюков, а есть - для передвижения по городу.
- Какую нагрузку должен выдерживать самокат? От комплекции владельца и рода занятий тоже многое зависит.
При выборе электросамоката для взрослого обратите внимание на:
- Возможную скорость самоката. Каждый электросамокат ограничен максимальной скоростью. Комфортная езда при скорости около 25 км/ч, однако электронные устройства могут развивать скорость до 60 км/ч.
Стоит отметить, что максимальная скорость зависит и от естественных обстоятельств: веса водителя, уклона и дорожного покрытия.
- Емкость батареи. Чем больше емкость, тем большее расстояние вы сможете преодолеть без подзарядки аккумулятора. Обычно самоката хватает на 20-25 км хода.
- Параметры колес. И снова же смотрим на диаметр, ширину и качество материала.
- Складное устройство или нет. Электросамокаты тоже делают складными, чтобы удобно было пересаживаться на общественный транспорт или возить с собой в машине для прогулок.
- Вес самоката. Если вы хотите в теплое время года передвигаться на самокате по городу, то будьте готовы периодически его приподнимать. Вес электросамоката зачастую больше, чем у обычного городского устройства - может достигать до 50 кг.
- Тормоза. Для безопасности обязательно должны быть тормоза. Есть устройства с передними и задними тормозами. Для особенно быстрых моделей лучше приобрести шлем для дополнительной защиты.
- Материалы изготовления. В электросамокатах много пластиковых деталей. Обращайте внимание на качество пластика, полиуретана, прочность деки и рулевой стойки. От этого зависит срок службы вашего самоката.
Мы желаем вам только приятных поездок в этом сезоне!
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