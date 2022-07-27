В последние годы популярность самокатов только набирает обороты. Катаются все от мала до велика. В теплое время года это отличное развлечение, физическая нагрузка, а еще - городской транспорт. Мы подготовили гайд по выбору электросамоката для каждого.

Отталкиваемся от цели

Для начала давайте определимся: для чего нужен электросамокат. Несмотря на простую конструкцию и легкость в управлении, функций у современного самоката очень много.

Перед тем, как покупать двухколесный транспорт, ответьте себе на несколько вопросов:

Кто будет ездить на самокате? Если это ребенок, то стоит отдельно учесть нюансы безопасности, размер и надежность.

Для чего нужен самокат? Есть модели, предназначенные для спортивных трюков, а есть - для передвижения по городу.

Какую нагрузку должен выдерживать самокат? От комплекции владельца и рода занятий тоже многое зависит.

При выборе электросамоката для взрослого обратите внимание на:

Возможную скорость самоката. Каждый электросамокат ограничен максимальной скоростью. Комфортная езда при скорости около 25 км/ч, однако электронные устройства могут развивать скорость до 60 км/ч.

Стоит отметить, что максимальная скорость зависит и от естественных обстоятельств: веса водителя, уклона и дорожного покрытия.

Емкость батареи. Чем больше емкость, тем большее расстояние вы сможете преодолеть без подзарядки аккумулятора. Обычно самоката хватает на 20-25 км хода.

Параметры колес. И снова же смотрим на диаметр, ширину и качество материала.

Складное устройство или нет. Электросамокаты тоже делают складными, чтобы удобно было пересаживаться на общественный транспорт или возить с собой в машине для прогулок.

Вес самоката. Если вы хотите в теплое время года передвигаться на самокате по городу, то будьте готовы периодически его приподнимать. Вес электросамоката зачастую больше, чем у обычного городского устройства - может достигать до 50 кг.

Тормоза. Для безопасности обязательно должны быть тормоза. Есть устройства с передними и задними тормозами. Для особенно быстрых моделей лучше приобрести шлем для дополнительной защиты.

Материалы изготовления. В электросамокатах много пластиковых деталей. Обращайте внимание на качество пластика, полиуретана, прочность деки и рулевой стойки. От этого зависит срок службы вашего самоката.

Мы желаем вам только приятных поездок в этом сезоне!